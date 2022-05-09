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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії близький до узгодження, - МЗС Німеччини

Фото: Євросоюз близький до узгодження шостого пакету санкцій (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз близький до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Обмеження вводяться через військову агресію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Переговори по шостому пакету санкцій тривають, вони добре просунулися і, з нашої точки зору, можуть бути завершені найближчим часом", - зазначив на прес-конференції в Берліні представник МЗС Німеччини.

Що буде в шостому пакеті санкцій?

До шостого пакету мають увійти нафтові санкції, проте не всі країни-учасниці ЄС готові скоротити імпорт енергоресурсів з Росії. Зокрема, відомо, що поступове ембарго блокує Угорщина.

За даними Bloomberg, Будапешт навіть не влаштовує можливість відстрочки на введення ембарго до 2024 року поряд з Чехією і Словаччиною.

Проте в шостому пакеті може з'явитися заборона на страхування суден з російською нафтою, що теж може вдарити по експорту РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти сотень військових з Росії та Білорусі, серед яких є причетні до "різанини в Бучі" Київської області.

Крім того, під американські обмеження потрапили російські ЗМІ та банки.

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