У шести областях України скасували відключення світла: де ще діють обмеження

Відключення світла станом на ранок 30 березня були скасовані у шести областях України. Але у Харківській області продовжують діяти обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Ввечері 29 березня відключення світла вводилися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.
Станом на ранок графіки аварійних відключень не застосовуються, окрім Харківської області. Знеструмлені 120 тисяч споживачів у регіоні. Причина - значні пошкодження обладнання та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.
Також внаслідок нічної атаки в Одеській області аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій. Там знеструмлені були 70 тисяч споживачів, вони вже зі світлом.
Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.
Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.
Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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