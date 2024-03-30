В шести областях Украины отменили отключения света: где еще действуют ограничения

Вечером 29 марта отключения света вводились в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

На утро графики аварийных отключений не применяются, кроме Харьковской области. Обесточены 120 тысяч потребителей в регионе. Причина - значительные повреждения оборудования и невозможность передать необходимый объем электроэнергии.

Также в результате ночной атаки в Одесской области аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций. Там обесточены были 70 тысяч потребителей, они уже со светом.