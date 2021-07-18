Шестеро польских пловцов из-за ошибки в заявке пропустят Олимпиаду в Токио

Польская федерация плавания допустила ошибку при подаче заявки на Олимпийские игры в Токио. Из-за этой ошибки шестерым польским пловцам пришлось вернуться из Токио в Польшу и пропустить нынешние соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

В документах, которые подала польская федерация, возникла путаница, в результате чего шестерым спортсменам пришлось вернуться домой сразу по прибытии в Токио. Оказалось, что этих спортсменов не было в стартовых списках Олимпиады.

В олимпийском списке польской команды по плаванию теперь будет всего 17 участников.

Президент Польской федерации плавания Павел Сломинский после этого инцидента сделал широкое заявление, в котором извинился за ошибку перед спортсменами и подчеркнул, что таких ситуаций не должно возникать в будущем.