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Шестеро польских пловцов из-за ошибки в заявке пропустят Олимпиаду в Токио

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Польша, Воскресенье 18 июля 2021 21:48
Шестеро польских пловцов из-за ошибки в заявке пропустят Олимпиаду в Токио Фото: шестеро польских пловцов пропустят Олимпиаду-2021 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польская федерация плавания допустила ошибку при подаче заявки на Олимпийские игры в Токио. Из-за этой ошибки шестерым польским пловцам пришлось вернуться из Токио в Польшу и пропустить нынешние соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В документах, которые подала польская федерация, возникла путаница, в результате чего шестерым спортсменам пришлось вернуться домой сразу по прибытии в Токио. Оказалось, что этих спортсменов не было в стартовых списках Олимпиады.

В олимпийском списке польской команды по плаванию теперь будет всего 17 участников.

Президент Польской федерации плавания Павел Сломинский после этого инцидента сделал широкое заявление, в котором извинился за ошибку перед спортсменами и подчеркнул, что таких ситуаций не должно возникать в будущем.

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