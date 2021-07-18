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Шестеро польських плавців через помилку в заявці пропустять Олімпіаду в Токіо

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Польща, Неділя 18 липня 2021 21:48
Шестеро польських плавців через помилку в заявці пропустять Олімпіаду в Токіо Фото: шестеро польських плавців пропустять Олімпіаду-2021 (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Польська федерація плавання допустила помилку при подачі заявки на Олімпійські ігри в Токіо. Через цю помилку шістьом польським плавцям довелося повернутися з Токіо в Польщу та пропустити цьогорічні змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У документах, які подала польська федерація, виникла плутанина, в результаті чого шістьом спортсменам довелося повернутися додому відразу після прибуття в Токіо. Виявилося, що цих спортсменів не було в стартових списках Олімпіади.

В олімпійському списку польської команди з плавання тепер буде всього 17 учасників.

Президент Польської федерації плавання Павло Сломінскій після цього інциденту зробив широку заяву, в якій вибачився за помилку перед спортсменами і наголосив, що таких ситуацій не має виникати в майбутньому.

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