Шестеро польських плавців через помилку в заявці пропустять Олімпіаду в Токіо

Польська федерація плавання допустила помилку при подачі заявки на Олімпійські ігри в Токіо. Через цю помилку шістьом польським плавцям довелося повернутися з Токіо в Польщу та пропустити цьогорічні змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

У документах, які подала польська федерація, виникла плутанина, в результаті чого шістьом спортсменам довелося повернутися додому відразу після прибуття в Токіо. Виявилося, що цих спортсменів не було в стартових списках Олімпіади.

В олімпійському списку польської команди з плавання тепер буде всього 17 учасників.

Президент Польської федерації плавання Павло Сломінскій після цього інциденту зробив широку заяву, в якій вибачився за помилку перед спортсменами і наголосив, що таких ситуацій не має виникати в майбутньому.