ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили противотанковый ракетный комплекс

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 июня 2021 07:59
Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили противотанковый ракетный комплекс Фото: боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Возле Новгородского наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе н.п. Пивденное враг применял противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков враг вел обстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Вблизи Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселка Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

Напомним, оккупанты в отдельных районах Донецкой области блокируют выезд десятков тысяч выпускников. В связи с этим в Украине открыли уголовное дело.

Кроме того, за минувшие сутки, 14 июня, пророссийские наемники восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Добавим, что 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО