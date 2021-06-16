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Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс

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Донбас, Середа 16 червня 2021 07:59
Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс Фото: бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 15 червня, на Донбасі зафіксовано 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Біля Новгородського найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі н.п. Південне ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Невельського найманці здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Пісків ворог вів обстріли зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно придушили засобами РЕБ.

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Поблизу Авдіївки найманці обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік селища Зайцеве ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Нагадаємо, окупанти в окремих районах Донецької області блокують виїзд десятків тисяч випускників. У зв'язку з цим в Україні відкрили кримінальну справу.

Крім того, 14 червня проросійські найманці вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Додамо, що 14 червня українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення двоє осіб.

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