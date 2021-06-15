Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС и запускали беспилотник

Во вторник, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе . В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Вражеский дрон был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

В частности вблизи Новгородского боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, оккупанты в отдельных районах Донецкой области блокируют выезд десятков тысяч выпускников. В связи с этим в Украине открыли уголовное дело.

Кроме того, за минувшие сутки, 14 июня, пророссийские наемники восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Добавим, что 14 июня Объединенных сил на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.