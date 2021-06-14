Оккупанты в Донецке нарушают права 60 000 детей: в Украине завели дело

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области блокирует выезд десятков тысяч выпускников на подконтрольную Украине территорию. За нарушение права на образование открыто уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора .

Сообщается, что дело открыто по статье "нарушение законов и обычаев войны". По данным украинской стороны, оккупанты ограничили выезд несовершеннолетних на подконтрольную Украине территорию.

В сообщении говорится, что фактически единственной возможностью выезда детей старше 14 лет является оформление российских или местных "паспортов". Офис генпрокурора расценивает это как нарушение права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов из Крыма и ОРДЛО началась вступительная кампания в вузы Украины.

Как сообщил в Twitter замглавы Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов, оккупанты нарушают права 60 000 выпускников 9 и 11 классов.

Отметим, по официальным данным, до введения таких ограничений в 2019 году в украинские вузы поступили 1 600 детей с оккупированной части Донбасса и 265 детей из Крыма. А, например, в 2016 году, 850 детей из ОРДЛО и 153 из Крыма.