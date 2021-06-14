ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты в Донецке нарушают права 60 000 детей: в Украине завели дело

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 13:40
Оккупанты в Донецке нарушают права 60 000 детей: в Украине завели дело Фото: дети из ОРДЛО не могут попасть в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области блокирует выезд десятков тысяч выпускников на подконтрольную Украине территорию. За нарушение права на образование открыто уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что дело открыто по статье "нарушение законов и обычаев войны". По данным украинской стороны, оккупанты ограничили выезд несовершеннолетних на подконтрольную Украине территорию.

В сообщении говорится, что фактически единственной возможностью выезда детей старше 14 лет является оформление российских или местных "паспортов". Офис генпрокурора расценивает это как нарушение права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов из Крыма и ОРДЛО началась вступительная кампания в вузы Украины.

Как сообщил в Twitter замглавы Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов, оккупанты нарушают права 60 000 выпускников 9 и 11 классов.

Отметим, по официальным данным, до введения таких ограничений в 2019 году в украинские вузы поступили 1 600 детей с оккупированной части Донбасса и 265 детей из Крыма. А, например, в 2016 году, 850 детей из ОРДЛО и 153 из Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продлила прием документов на подготовительные курсы для абитуриентов, которых не выпускают с оккупированного Донбасса.

РБК-Украина писало, как дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в украинские вузы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс преступления ОРДЛО
NEWS
Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram
Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков