Шість членів Ради Безпеки ООН засудили перехоплення літака Ryanair

Шість членів Ради Безпеки ООН - Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США - засудили примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Також вони назвали інцидент кричущою атакою на безпеку міжнародної цивільної авіації та європейську безпеку.

Про це повідомляє Reuters .

Країни виступили зі спільною заявою після того, як Естонія, Франція та Ірландія підняли цей інцидент на закритому засіданні Ради Безпеки, що складається з 15 членів.

Шість членів Ради також закликали міжнародну організацію цивільної авіації провести розслідування і звільнити журналіста-дисидента, який перебував на борту літака.

За словами дипломатів, дії Ради Безпеки малоймовірні, оскільки Росія, що володіє правом вето, може захистити свого союзника Білорусь.