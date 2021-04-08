Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре

В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле. Все люди на борту погибли.
Об этом сообщает El Universo.
Среди умерших два члена экипажа и четыре пассажира. По предварительным данным, самолет покружился в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть.
Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.
Напомним, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах.
Также РБК-Украина писало, что в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате крушения погибли два человека.
Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.