Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре

В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле. Все люди на борту погибли.

Об этом сообщает El Universo.

Среди умерших два члена экипажа и четыре пассажира. По предварительным данным, самолет покружился в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть. Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.