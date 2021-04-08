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Шість осіб загинули під час аварії літака в Еквадорі

Автор: Артур Родивилов

В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі. Всі люди на борту загинули.

Про це повідомляє El Universo.

Серед померлих два члени екіпажу і чотири пасажири. За попередніми даними, літак кружляв в повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.

Як зазначило видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташоване приблизно у 250 км від столиці країни Кіто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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Новини України авиакатастрофа
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