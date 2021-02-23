В Польше разбился частный вертолет, два человека погибли
Сегодня, 23 февраля, в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате крушения погибли два человека.
Как сообщается, частный вертолет упал в 300 м от посадочной площадки в лесу. В момент аварии на борту самолета находились четыре человека. Двоим удалось выжить, они доставлены в больницу.
Отмечается, что причины крушения пока неизвестны. Сообщается, что в регионе был сильный туман.
Напомним, ранее министр авиации Нигерии Хади Сирика заявил, что возле аэропорта им. Ннамди Азикиве в Абудже потерпел крушение военный самолет. На борту находились 6 человек и все они погибли.
Также РБК-Украина писало, что в США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.
Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.