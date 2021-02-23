В Польше разбился частный вертолет, два человека погибли

Сегодня, 23 февраля, в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате крушения погибли два человека.

Об этом сообщает польский информационный портал RMF FM.

Как сообщается, частный вертолет упал в 300 м от посадочной площадки в лесу. В момент аварии на борту самолета находились четыре человека. Двоим удалось выжить, они доставлены в больницу. Отмечается, что причины крушения пока неизвестны. Сообщается, что в регионе был сильный туман.