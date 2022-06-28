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Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются возле Украины, - Минобороны

Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Беларусь сосредоточила вблизи Украины около шести батальонов своей армии и усиливает приграничный участок. Также пытается вести воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"Волынское и Полесское направление. Определены подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал Мотузяник.

Он также добавил, что продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

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Отметим, в целом батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов. В зависимости от национальных особенностей военной организации, численность батальона на современном этапе колеблется в пределах от 400 до 800 человек.

Ранее стало известно, что есть достаточно большая угроза повторного использования территории Беларуси для нападения на Украину, как российских войск, так и включения в эту агрессию и самих Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, что ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально осуществлены с территории Белоруссии. Такая провокация была предпринята для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам и предупредил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной, а потому призвал их "не идти умирать, потому что так решило российское руководство".

Подробнее об основных фактах в отношении белорусской армии-читайте в материале РБК-Украина.

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