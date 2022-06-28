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Шість батальйонів армії Білорусі посилюються біля України, - Міноборони

Фото: спікер Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Білорусь зосередила біля України близько шести батальйонів своєї армії та посилює прикордонну ділянку. Також намагається вести повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Волинський і Поліський напрямок. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях і намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних районах з Україною і Польщею", - розповів Мотузяник.

Він також додав, що продовжує зберігатися загроза застосування Росією ракетного озброєння та авіаційних ударів з території Білорусі.

Додатково

Зазначимо, загалом батальйон складається з декількох рот і окремих взводів. Залежно від національних особливостей військової організації, чисельність батальйону на сучасному етапі коливається в межах від 400 до 800 осіб.

Раніше стало відомо, що є досить велика загроза повторного використання території Білорусі для нападу на Україну, як російських військ, так і включення в цю агресію і самих Збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, що ракетні удари вранці і вночі 25 червня по 6 областях України були спеціально здійснені з території Білорусії. Така провокація була зроблена для залучення Білорусі у війну проти України.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів та попередив, що Кремль вирішив втягнути Білорусь у війну з Україною, а тому закликав "не йти помирати, бо так вирішило російське керівництво".

Детальніше про основні факти щодо білоруської армії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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