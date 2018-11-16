В Шепетовке все дома подключены к отоплению, - мэр

Иллюстративное фото (УНИАН)

Исключением являются отдельные квартиры, где идут наладочные работы

Мэр Шепетовки (Хмельницкая область) Михаил Полодюк заявил, что в городе все дома подключены к отоплению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Полодюка, все дома, кроме отдельных квартир, где идут наладочные работы, подключены к теплоснабжению. При этом, он добавил, что в двух домах еще идут локальные замены труб, но к вечеру все технические моменты будут решены.

"Восемь школ из десяти переведены на модульные котельные. Запуск трех последних уже состоялся, температурный режим на сегодня соответствует санитарным нормам, дети с понедельника будут учиться", - заявил Полодюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в городе Шепетовка приостановили обучение в четырех школах из-за отсутствия отопления.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона. Кроме того, премьер раскритиковал ситуацию с отоплением в некоторых городах. Он также подчеркнул, что в некоторых городах мэры не способны выполнить свою функцию.