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У Шепетівці всі будинки підключені до опалення, - мер

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 15:59
У Шепетівці всі будинки підключені до опалення, - мер
Ілюстративне фото (УНІАН)

Винятком є окремі квартири, де тривають налагоджувальні роботи

Мер Шепетівки (Хмельницька область) Михайло Полодюк заявив, що в місті всі будинки підключені до опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами Полодюка, всі будинки, крім окремих квартир, де тривають налагоджувальні роботи, підключені до теплопостачання. При цьому, він додав, що у двох будинках ще йдуть локальні заміни труб, але до вечора всі технічні моменти будуть вирішені.

"Вісім шкіл з десяти переведені на модульні котельні. Запуск трьох останніх вже відбувся, температурний режим на сьогодні відповідає санітарним нормам, діти з понеділка будуть вчитися", - заявив Полодюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання у чотирьох школах через відсутність опалення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону. Крім того, прем'єр розкритикував ситуацію з опаленням у деяких містах. Він також підкреслив, що в деяких містах мери не здатні виконати свою функцію.

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