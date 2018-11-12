В Шепетовке объявили вынужденные каникулы в четырех школах из-за отсутствия отопления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было решено приостановить образовательный процесс с 13 ноября 2018 года и до стабилизации ситуации

В Хмельницкой области в городе Шепетовка приостановили обучение в четырех школах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета города.

Как отмечается, в исполкоме города приняли решение временно приостановить образовательный процесс в СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 "СОШ-гимназия".

"Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержку в запуске уже подключенных модульных котельных", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщают, что было решено приостановить образовательный процесс с 13 ноября 2018 года и до стабилизации ситуации.

Напомним, что жители Кривого Рога в понедельник, 12 ноября, пришли с акцией протеста под здание офиса "Криворожгаза" и подожгли шины перед входом. Жители требовали от "Криворожгаза" не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали". Из-за этого в городе до сих пор не подключили отопление.

Напомним, Криворожская городская рада объявила вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль". Такое решение было принято из-за отсутствия отопления в учреждениях. В частности, максимальная температура в садах достигает +14 градусов.