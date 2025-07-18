Шенген оновлюється: що зміниться для українців під час поїздок до Європи
Рада ЄС ухвалила закон, який дасть змогу розпочати впровадження нової цифрової системи управління кордонами Entry/Exit (EES) поетапно протягом шести місяців. Новий режим стосується і громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Ради ЄС.
Згідно з повідомленням, система EES буде в цифровому форматі фіксувати факти в'їзду і виїзду, а також дані паспортів, відбитки пальців і зображення облич громадян третіх країн, які приїжджають до країн ЄС на короткий термін.
Посилення захисту кордонів і боротьба з порушеннями
Міністр з питань імміграції та інтеграції Кааре Дюбвад Бек зазначив, що надійний захист зовнішніх кордонів украй важливий для ЄС. Нова система Entry/Exit допоможе забезпечувати дотримання правил поїздок і підвищить безпеку кордонів, зробивши прикордонний контроль більш оперативним.
За допомогою цієї системи прикордонники та правоохоронні органи отримають доступ до даних, які дадуть змогу перевіряти особу мандрівників і відстежувати дотримання термінів перебування в Шенгенській зоні. Це істотно знизить ймовірність шахрайства з особистістю та перевищення терміну перебування.
Основні положення нового закону
Згідно з новими правилами, країни-члени ЄС зможуть впроваджувати систему поступово протягом 180 днів. Деякі держави зможуть запустити EES повністю з першого дня, інші - поетапно.
До кінця перехідного періоду всі країни ЄС повинні будуть завершити реєстрацію всіх осіб у системі, включно зі збором біометричних даних. До завершення переходу буде дозволено ручне проставлення штампів у проїзних документах.
У виняткових випадках, наприклад, при високому навантаженні на пунктах пропуску, країни зможуть тимчасово припиняти роботу системи EES частково або повністю.
Подальші кроки та дата запуску
Фактичний запуск системи EES почнеться поступово з дати, яку визначить Європейська комісія.
Початковий регламент EES було ухвалено 2017 року, він передбачав одночасний початок використання системи всіма країнами. Однак, щоб уникнути перевантаження IT-систем і забезпечити плавний запуск, Єврокомісія запропонувала поетапне впровадження.
Для цього знадобився новий регламент, що дає змогу ввести систему поступово.
Нагадаємо, Європейський парламент 8 липня остаточно затвердив запровадження нової системи в'їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС.
Шенгенська зона - це простір без внутрішнього прикордонного контролю між країнами Європи, які підписали та виконують Шенгенську угоду. Громадяни та мандрівники можуть вільно пересуватися між цими країнами без паспортного контролю на кордонах. Станом на липень 2025 року до Шенгенської зони входить 29 країн.
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