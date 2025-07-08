У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені

Європейський парламент 8 липня остаточно затвердив запровадження нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона має запрацювати вже восени та охопити всі країни Шенгенської зони протягом 180 днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рішення Європарламенту .

Що треба знати про систему в’їзду-виїзду (EES)

Система EES автоматично фіксуватиме дані громадян третіх країн, які перетинають кордон ЄС за короткостроковими візами або в рамках безвізового режиму. Йдеться про ім’я, тип документа, час і місце в’їзду чи виїзду, а також біометричні дані - відбитки пальців і фото обличчя.

"Мета полягає в тому, щоб підвищити безпеку, прискорити процес прикордонного контролю та скоротити черги", - заявили в Європарламенті.

Як працюватиме система

розгортання EES триватиме до 180 днів;

кожна держава-член Шенгену сама вирішить, коли саме підключитись;

за графіком, 10% перетинів мають бути зареєстровані у перші 30 днів, 35% - до 90-го дня, а до 170-го - вже всі;

у разі технічних проблем запуск можуть тимчасово призупинити.

Фізичне проставлення штампів у паспорт більше не буде потрібне - всі записи вестимуться електронно. Систему також використовуватимуть прикордонники всіх країн Шенгену в режимі реального часу.

Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування (скриншот)

Що далі

Щоб нововведення набули чинності, рішення має ще формально затвердити Рада ЄС. Після цього документ буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Через три дні після публікації закон набуде чинності.

Протягом 30 днів агентство eu-LISA має розробити загальноєвропейський план запуску, а держави-члени - свої національні плани. Після затвердження планів Єврокомісія визначить дату початку 180-денного періоду розгортання.

Чому це важливо для українців

Українці, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи. Збір біометричних даних, електронна реєстрація і відсутність штампів у паспорті - основні зміни, з якими вони можуть зіткнутись на кордоні вже восени.