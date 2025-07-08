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У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені

Вівторок 08 липня 2025 17:39
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У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені Правила в’їзду в ЄС зміняться (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Європейський парламент 8 липня остаточно затвердив запровадження нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона має запрацювати вже восени та охопити всі країни Шенгенської зони протягом 180 днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рішення Європарламенту.

Що треба знати про систему в’їзду-виїзду (EES)

Система EES автоматично фіксуватиме дані громадян третіх країн, які перетинають кордон ЄС за короткостроковими візами або в рамках безвізового режиму. Йдеться про ім’я, тип документа, час і місце в’їзду чи виїзду, а також біометричні дані - відбитки пальців і фото обличчя.

"Мета полягає в тому, щоб підвищити безпеку, прискорити процес прикордонного контролю та скоротити черги", - заявили в Європарламенті.

Як працюватиме система

  • розгортання EES триватиме до 180 днів;
  • кожна держава-член Шенгену сама вирішить, коли саме підключитись;
  • за графіком, 10% перетинів мають бути зареєстровані у перші 30 днів, 35% - до 90-го дня, а до 170-го - вже всі;
  • у разі технічних проблем запуск можуть тимчасово призупинити.

Фізичне проставлення штампів у паспорт більше не буде потрібне - всі записи вестимуться електронно. Систему також використовуватимуть прикордонники всіх країн Шенгену в режимі реального часу.

Зміни будуть уже в листопаді? Що треба знати українцям про перетин кордону з ЄСРеєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування (скриншот)

Що далі

Щоб нововведення набули чинності, рішення має ще формально затвердити Рада ЄС. Після цього документ буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Через три дні після публікації закон набуде чинності.

Протягом 30 днів агентство eu-LISA має розробити загальноєвропейський план запуску, а держави-члени - свої національні плани. Після затвердження планів Єврокомісія визначить дату початку 180-денного періоду розгортання.

Чому це важливо для українців

Українці, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи. Збір біометричних даних, електронна реєстрація і відсутність штампів у паспорті - основні зміни, з якими вони можуть зіткнутись на кордоні вже восени.

Додамо, що Європейська комісія запропонувала впровадити нову систему Entry/Exit Scheme ще у квітні 2016-го, система мала запрацювати у 2022 році. Дату старту переносили кілька разів, оскільки деякі країни не встигли підготувати технічну базу.

Раніше ми писали про те, що українці можуть в'їжджати на територію Німеччини без візи й легально перебувати там протягом 90 днів, якщо у них немає статусу біженця. При перетині кордону слід врахувати митні заборони та обмеження. Що не можна ввозити у Німеччину та яке покарання передбачено у разі порушення, читайте у нашому матеріалі.

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