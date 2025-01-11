Кіпр може приєднатися до Шенгенської зони вже цього року

Кіпр до кінця 2025 року вирішить усі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони вільного пересування. Республіка вже працює над тим, які вигоди отримає.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Ми розглянули всі політичні побоювання щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо роботу над технічними деталями, необхідними для приєднання", - заявив він.

Під час конференції в Нікосії Хрістодулідіс наголосив, які вигоди принесе Кіпру членство в Шенгенській зоні, особливо у світлі туризму та інвестицій. За його словами, спеціальна група в міністерстві закордонних справ курирує це питання.

Також він розповів, що Республіка перебуває на завершальній стадії скасування візових вимог США для кіпрських мандрівників. Очікується, що незабаром делегація США відвідає Кіпр із цього питання, після чого мають бути оголошення.

Politico додало, що Кіпр є державою-членом Європейського союзу з 2004 року. І хоч його жителі користуються свободою пересування територією блоку з 27 країн, сам острів у східному Середземномор'ї поки що не входить до Шенгенської зони, до якої входять країни, що не входять до ЄС.

Але Кіпр - унікальний випадок, оскільки острів був розділений з 1974 року між Республікою Кіпр на півдні та окупованою Туреччиною північчю. Експерти попереджають, що якщо Кіпр приєднається до Шенгену, не розв'язавши це питання, Зелена лінія, яка нині є буферною зоною, стане жорстким зовнішнім кордоном ЄС.

Це зрушення вимагатиме перевірки паспортів на контрольно-пропускних пунктах, що змінить їхній статус і потенційно посилить напруженість. Чиновники ЄС попередили, що повне членство в Шенгенській зоні вимагатиме внесення змін до Регламенту зеленої лінії, який регулює пересування через розділений острів.