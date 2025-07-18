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Шенген обновляется: что изменится для украинцев при поездках в Европу

Украина, Пятница 18 июля 2025 15:18
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Шенген обновляется: что изменится для украинцев при поездках в Европу Фото: Правила въезда украинцев в ЕС изменятся в 2025 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет ЕС принял закон, который позволит начать внедрение новой цифровой системы управления границами Entry/Exit (EES) поэтапно в течение шести месяцев. Новый режим касается и граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета ЕС.

Согласно сообщению, система EES будет в цифровом формате фиксировать факты въезда и выезда, а также данные паспортов, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан третьих стран, приезжающих в страны ЕС на короткий срок.

Усиление защиты границ и борьба с нарушениями

Министр по вопросам иммиграции и интеграции Кааре Дюбвад Бек отметил, что надежная защита внешних границ крайне важна для ЕС. Новая система Entry/Exit поможет обеспечивать соблюдение правил поездок и повысит безопасность границ, сделав пограничный контроль более оперативным.

С помощью этой системы пограничники и правоохранительные органы получат доступ к данным, которые позволят проверять личность путешественников и отслеживать соблюдение сроков пребывания в Шенгенской зоне. Это существенно снизит вероятность мошенничества с личностью и превышения срока пребывания.

Основные положения нового закона

Согласно новым правилам, страны-члены ЕС смогут внедрять систему постепенно в течение 180 дней. Некоторые государства смогут запустить EES полностью с первого дня, другие - поэтапно.

К концу переходного периода все страны ЕС должны будут завершить регистрацию всех лиц в системе, включая сбор биометрических данных. До завершения перехода будет разрешено ручное проставление штампов в проездных документах.

В исключительных случаях, например, при высокой нагрузке на пунктах пропуска, страны смогут временно приостанавливать работу системы EES частично или полностью.

Дальнейшие шаги и дата запуска

Фактический запуск системы EES начнется постепенно с даты, которую определит Европейская комиссия.

Первоначальный регламент EES был принят в 2017 году и предполагал одновременное начало использования системы всеми странами. Однако, чтобы избежать перегрузки IT-систем и обеспечить плавный запуск, Еврокомиссия предложила поэтапное внедрение.

Для этого понадобился новый регламент, позволяющий ввести систему постепенно.

Напомним, Европейский парламент 8 июля окончательно утвердил введение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС.

Шенгенская зона - это пространство без внутреннего пограничного контроля между странами Европы, подписавшими и выполняющими Шенгенское соглашение. Граждане и путешественники могут свободно передвигаться между этими странами без паспортного контроля на границах. По состоянию на июль 2025 года в Шенгенскую зону входит 29 стран.

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