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НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

15:04 21.07.2026 Вт
3 мин
Разоблачена организованная группа
aimg Юлия Капитонова
НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии Фото: Известны новые подробности дела о завладении более 150 млн грн НГУ (facebook.com/nabu.gov.ua)
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Указано, что подозрения получили:

  • должностные лица Главного управления НГУ, а именно заместитель директора департамента логистики, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель;
  • двое предпринимателей - речь идет о фактических владельцах ряда частных компаний и директоре одного из подконтрольных предприятий;
  • два директора оценочных компаний, которые были пособниками.

Всем фигурантам инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

НАБУ и САП выяснили, что в 2024 году Нацгвардии понадобилось помещение для хранения продовольствия. Вместо того, чтобы приобрести недвижимость непосредственно у владельцев, чиновники НГУ договорились с предпринимателями.

НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

Те приобрели необходимое помещение для подконтрольной им компании, а затем перепродали его Нацгвардии по искусственно завышенной цене. В результате государству нанесли ущерб более чем на 143 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

Чтобы придать сделке вид законного соглашения, к схеме привлекли директоров оценочных компаний. За вознаграждение они подделали отчет о стоимости имущества, после чего незаконно полученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.

НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

Более того, следствие установило еще один эпизод. Предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели более 7 млн грн бюджетных средств при закупках солнечных электростанций для военных частей и шин для бронетранспортеров.

НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

После получения незаконных доходов должностные лица НГУ существенно улучшили свое материальное состояние. В частности, они приобрели автомобили премиумкласса, земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тысяч долларов.

На это имущество, а также на изъятые у предпринимателей 340 тысяч долларов и 99,7 тысяч евро наложили арест.

Подозреваемых должностных лиц НГУ отстранили от должностей еще в 2025 году по результатам служебного расследования. Это произошло после первых обысков, проведенных детективами НАБУ.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают возможную причастность к схеме других лиц и проверяют факты легализации средств, полученных преступным путем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП "пришли" с обысками к Андрею Ермаку.

Также мы рассказывали, как экс-глава ОПУ отреагировал на подозрение от НАБУ и САП .

Кроме того, стало известно, как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому.

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