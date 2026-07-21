НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Указано, что подозрения получили:

должностные лица Главного управления НГУ, а именно заместитель директора департамента логистики, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель;

двое предпринимателей - речь идет о фактических владельцах ряда частных компаний и директоре одного из подконтрольных предприятий;

два директора оценочных компаний, которые были пособниками.

Всем фигурантам инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

НАБУ и САП выяснили, что в 2024 году Нацгвардии понадобилось помещение для хранения продовольствия. Вместо того, чтобы приобрести недвижимость непосредственно у владельцев, чиновники НГУ договорились с предпринимателями.

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

Те приобрели необходимое помещение для подконтрольной им компании, а затем перепродали его Нацгвардии по искусственно завышенной цене. В результате государству нанесли ущерб более чем на 143 млн грн.

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

Чтобы придать сделке вид законного соглашения, к схеме привлекли директоров оценочных компаний. За вознаграждение они подделали отчет о стоимости имущества, после чего незаконно полученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

Более того, следствие установило еще один эпизод. Предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели более 7 млн грн бюджетных средств при закупках солнечных электростанций для военных частей и шин для бронетранспортеров.

Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)

После получения незаконных доходов должностные лица НГУ существенно улучшили свое материальное состояние. В частности, они приобрели автомобили премиумкласса, земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тысяч долларов.

На это имущество, а также на изъятые у предпринимателей 340 тысяч долларов и 99,7 тысяч евро наложили арест.

Подозреваемых должностных лиц НГУ отстранили от должностей еще в 2025 году по результатам служебного расследования. Это произошло после первых обысков, проведенных детективами НАБУ.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают возможную причастность к схеме других лиц и проверяют факты легализации средств, полученных преступным путем.