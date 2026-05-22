Схема на 36 млн гривен: экс-руководителя Госрезерва подозревают в махинациях

Масштабную коррупционную схему с теневой арендой складских площадей, которая нанесла государству ущерб на сумму около 36 млн грн, разоблачили в структуре Госрезерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Детали коррупционной сделки

По данным следствия, НАБУ и САП разоблачили четырех участников преступного плана.

Среди подозреваемых оказались бывший руководитель Госрезерва, бывший заместитель директора государственного предприятия, организатор схемы и его пособник.

Преступный план подозреваемые разработали еще осенью 2022 года, а реализовывать начали с января 2023 года. Чиновники ГП под видом предоставления складских услуг передавали большие площади подконтрольным частным компаниям по заниженным показателям.

"В акты приема-передачи вносили заведомо ложные сведения: на бумаге площадь предоставленных в аренду помещений была значительно меньше, чем фактически использовалась", - отметили в НАБУ.

В дальнейшем подконтрольные фирмы сдавали эти же государственные площади в аренду реальному бизнесу, но уже по рыночным ценам.

Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы, мимо государственного бюджета.

Задержание и мера пресечения

Организатора коррупционной сделки задержали "на горячем" при попытке нелегально пересечь государственную границу Украины.

"Суд уже избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения других возможных участников к ответственности.