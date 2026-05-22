ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Схема на 36 млн гривен: экс-руководителя Госрезерва подозревают в махинациях

17:17 22.05.2026 Пт
2 мин
НАБУ разоблачило экс-руководителя Госрезерва
aimg Сергей Козачук
Схема на 36 млн гривен: экс-руководителя Госрезерва подозревают в махинациях Фото: НАБУ разоблачило коррупционную схему в Госрезерве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Масштабную коррупционную схему с теневой арендой складских площадей, которая нанесла государству ущерб на сумму около 36 млн грн, разоблачили в структуре Госрезерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Читайте также: НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу экс-главы Верховного Суда

Детали коррупционной сделки

По данным следствия, НАБУ и САП разоблачили четырех участников преступного плана.

Среди подозреваемых оказались бывший руководитель Госрезерва, бывший заместитель директора государственного предприятия, организатор схемы и его пособник.

Преступный план подозреваемые разработали еще осенью 2022 года, а реализовывать начали с января 2023 года. Чиновники ГП под видом предоставления складских услуг передавали большие площади подконтрольным частным компаниям по заниженным показателям.

"В акты приема-передачи вносили заведомо ложные сведения: на бумаге площадь предоставленных в аренду помещений была значительно меньше, чем фактически использовалась", - отметили в НАБУ.

В дальнейшем подконтрольные фирмы сдавали эти же государственные площади в аренду реальному бизнесу, но уже по рыночным ценам.

Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы, мимо государственного бюджета.

Задержание и мера пресечения

Организатора коррупционной сделки задержали "на горячем" при попытке нелегально пересечь государственную границу Украины.

"Суд уже избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения других возможных участников к ответственности.

Коррупция в Верховном Суде

Напомним, 19 мая НАБУ и САП провели масштабные обыски в Верховном Суде Украины по местам работы и проживания нескольких служителей фемиды. Следственные действия затронули также бывшего председателя суда Всеволода Князева, чье дело уже находится на рассмотрении в ВАКС.

В тот же день стало известно, что антикоррупционные органы расширили круг подозреваемых по этому делу. Подозрения во взяточничестве получили еще трое действующих судей - Жанна Еленина, Ирина Григорьева и Игорь Железный, а также один судья в отставке.

По данным следствия, деньги предназначались за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит" по спору вокруг акций Полтавского ГОКа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУ Украина Коррупция Госрезерв
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера