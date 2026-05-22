Схема на 36 млн гривен: экс-руководителя Госрезерва подозревают в махинациях
Масштабную коррупционную схему с теневой арендой складских площадей, которая нанесла государству ущерб на сумму около 36 млн грн, разоблачили в структуре Госрезерва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Детали коррупционной сделки
По данным следствия, НАБУ и САП разоблачили четырех участников преступного плана.
Среди подозреваемых оказались бывший руководитель Госрезерва, бывший заместитель директора государственного предприятия, организатор схемы и его пособник.
Преступный план подозреваемые разработали еще осенью 2022 года, а реализовывать начали с января 2023 года. Чиновники ГП под видом предоставления складских услуг передавали большие площади подконтрольным частным компаниям по заниженным показателям.
"В акты приема-передачи вносили заведомо ложные сведения: на бумаге площадь предоставленных в аренду помещений была значительно меньше, чем фактически использовалась", - отметили в НАБУ.
В дальнейшем подконтрольные фирмы сдавали эти же государственные площади в аренду реальному бизнесу, но уже по рыночным ценам.
Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы, мимо государственного бюджета.
Задержание и мера пресечения
Организатора коррупционной сделки задержали "на горячем" при попытке нелегально пересечь государственную границу Украины.
"Суд уже избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.
Сейчас правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения других возможных участников к ответственности.
Коррупция в Верховном Суде
Напомним, 19 мая НАБУ и САП провели масштабные обыски в Верховном Суде Украины по местам работы и проживания нескольких служителей фемиды. Следственные действия затронули также бывшего председателя суда Всеволода Князева, чье дело уже находится на рассмотрении в ВАКС.
В тот же день стало известно, что антикоррупционные органы расширили круг подозреваемых по этому делу. Подозрения во взяточничестве получили еще трое действующих судей - Жанна Еленина, Ирина Григорьева и Игорь Железный, а также один судья в отставке.
По данным следствия, деньги предназначались за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит" по спору вокруг акций Полтавского ГОКа.