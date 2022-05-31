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"Газпром" прекратит поставки в Данию из-за отказа платить в рублях: известна дата

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Москва, Вторник 31 мая 2022 18:41
"Газпром" прекратит поставки в Данию из-за отказа платить в рублях: известна дата Фото: "Газпром" собрался перекрыть вентиль Дании (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Датская энергокомпания "Эрстед" перестанет получать российский газ, поскольку не согласилась на требования "Газпрома" платить за голубое топливо в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Эрстед" потеряла доступ к поставкам газа из РФ. Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром экспорт", занимающееся продажей газа в европейские государства, анонсировало прекращение поставок в Данию с 1 июня.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Эрстеда" платеж за поставку газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" сообщил "Эрстеду" об остановке поставки газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (Путина – ред.)", – говорится в сообщении.

Ранее "Эрстед" направил "Газпром экспорту" письмо, в котором подтвердил отказ платить в рублях за голубое топливо вопреки условиям контракта. Датский энергетический гигант заранее начал поиски альтернативных источников снабжения.

К слову, Евросоюз запланировал отказ от нефти из РФ на 92% до конца 2022-го.

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