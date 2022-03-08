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Shell отказывается от закупки российской нефти и газа. И полностью уходит из РФ

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Лондон, Вторник 08 марта 2022 12:57
Shell отказывается от закупки российской нефти и газа. И полностью уходит из РФ Фото: Shell не будет покупать российскую нефть (David McNew/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Британско-нидерландская компания Shell отказывается от закупки российской нефти и газа. А также полностью уходит с рынка Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание nu.nl.

Сообщается, что ранее Shell говорил об отказе от инвестиций в добычу нефти и газа в России, но теперь также прекращает работу почти 400 своих автозаправочных станций. Кроме того, компания не будет покупать нефть и газ в России.

Также сообщается, что решение было принято после резкой критики того, как Shell купила партию российской нефти через нефтетрейдера Trafigura по относительно низкой цене в то время, как мировые компании уходят из России из-за ее войны против Украины.

Напомним, до этого Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул Shell в покупке российской нефти в условиях войны против Украины, заявив, что она "пахнет украинской кровью".

После этого Shell обещал передать Украине средства, вырученные от продажи российской нефти.

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