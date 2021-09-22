На Шефира устроили засаду в лесу, - Арахамия

Покушение на Сергея Шефира (первого помощника президента) произошло на дороге, по его машине стреляли из леса. Злоумышленники устроили там засаду.

"Когда начали стрелять, водитель (ударил, - ред.) по газам… (Засада, - ред.) была в лесу, там есть дорога через лес, и там была засада фактически", - отметил он.

Арахамия уточнил, что в последнее время Шефир активно работал по антиолигархическому направлению. Но эта версия является исключительно политической оценкой. Он также добавил, что у Шефира никогда не было личной охраны, и тот ранее не замечал за собой слежки.