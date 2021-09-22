На Шефира устроили засаду в лесу, - Арахамия

Покушение на Сергея Шефира (первого помощника президента) произошло на дороге, по его машине стреляли из леса. Злоумышленники устроили там засаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии журналистам.
"Когда начали стрелять, водитель (ударил, - ред.) по газам… (Засада, - ред.) была в лесу, там есть дорога через лес, и там была засада фактически", - отметил он.
Арахамия уточнил, что в последнее время Шефир активно работал по антиолигархическому направлению. Но эта версия является исключительно политической оценкой. Он также добавил, что у Шефира никогда не было личной охраны, и тот ранее не замечал за собой слежки.
Напомним, ранее появились фото с места обстрела машины Шефира.
До этого РБК-Украина стало известно, что Службу безопасности Украины подключили к оперативным мерам в деле о покушении на Шефира.