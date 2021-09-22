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Покушение на Шефира: к оперативным мерам подключили СБУ

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Среда 22 сентября 2021 11:53
Покушение на Шефира: к оперативным мерам подключили СБУ Фото: первый помощник президента Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Службу безопасности Украины подключили к оперативным мерам в деле о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. СБУ совместно с Нацполицией и Управлением госохраны выясняет все обстоятельства происшествия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно", - сообщил спикер СБУ.

Напомним, под Киевом неизвестные обстреляли машину Сергея Шефира. Первый помощник президента в результате инцидента не пострадал.

Позже в полиции сообщили некоторые подробности инцидента.

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Сергей Шефир
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