Покушение на Шефира: к оперативным мерам подключили СБУ
Службу безопасности Украины подключили к оперативным мерам в деле о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. СБУ совместно с Нацполицией и Управлением госохраны выясняет все обстоятельства происшествия.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно", - сообщил спикер СБУ.
Напомним, под Киевом неизвестные обстреляли машину Сергея Шефира. Первый помощник президента в результате инцидента не пострадал.
Позже в полиции сообщили некоторые подробности инцидента.