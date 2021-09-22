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Появились фото с места обстрела машины Шефира

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Киев, Среда 22 сентября 2021 11:50
Появились фото с места обстрела машины Шефира Фото: появились фото с места обстрела машины Шефира (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 сентября под Киевом возле села Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители опубликовали фото с места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На кадрах видны следы от пуль на стекле и на капоте машины.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов.

Сейчас уже начато производство с предварительной квалификацией - покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Фото: с места обстрела машины помощника президента Сергея Шефира (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, во время обстрела в автомобиле находился помощник президента и его водитель.

Шефир не пострадал, однако водитель с пулевыми ранениями госпитализирован в "Феофанию".

Все остальные подробности инцидента собрано в материале РБК-Украина.

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