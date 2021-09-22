Появились фото с места обстрела машины Шефира

Сегодня, 22 сентября под Киевом возле села Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители опубликовали фото с места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.