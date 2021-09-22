На Шефіра влаштували засідку в лісі, - Арахамія

Замах на Сергія Шефіра (першого помічника президента) стався на дорозі, по його машині стріляли з лісу. Зловмисники влаштували там засідку.

"Коли почали стріляти, водій (вдарив, - ред.) по газах... (Засідка, - ред.) була в лісі, там є дорога через ліс, і там була засідка фактично", - зазначив він.

Арахамія уточнив, що останнім часом Шефір активно працював за антиолігархічним напрямком. Але ця версія є виключно політичною оцінкою. Він також додав, що у Шефіра ніколи не було особистої охорони, і той раніше не помічав за собою стеження.