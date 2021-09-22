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На Шефіра влаштували засідку в лісі, - Арахамія

Автор: Артем Горовенко

Замах на Сергія Шефіра (першого помічника президента) стався на дорозі, по його машині стріляли з лісу. Зловмисники влаштували там засідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії журналістам.

"Коли почали стріляти, водій (вдарив, - ред.) по газах... (Засідка, - ред.) була в лісі, там є дорога через ліс, і там була засідка фактично", - зазначив він.

Арахамія уточнив, що останнім часом Шефір активно працював за антиолігархічним напрямком. Але ця версія є виключно політичною оцінкою. Він також додав, що у Шефіра ніколи не було особистої охорони, і той раніше не помічав за собою стеження.

Нагадаємо, раніше з'явилися фото з місця обстрілу машини Шефіра.

До цього РБК-Україна стало відомо, що Службу безпеки України підключили до оперативних заходів у справі про замах на Шефіра.

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Сергій ШефірДавид Арахамія