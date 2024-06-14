У Шебекіно вибухнули снаряди від "Сонцепека", ліквідовані окупанти

У Шебекіно Бєлгородської області (Росія) 13 червня пролунав потужний вибух. Як виявилося, там злетіли в повітря снаряди від ТОС-1 "Сонцепек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Так, у Шебекіно Бєлгородської області пролунав потужний вибух, після якого місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба.

Пізніше губернатор регіону написав, що "на околиці Шебекіно стався вибух, причини події встановлюються".

За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних будинків та одного автомобіля.

У свою чергу джерела ASTRA в екстрених службах регіону повідомили, що ввечері в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи (ВВС-1) "Сонцепек".

"Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним", - уточнюють у Telegram-каналі.

Обстріли РФ Бєлгородської області

Як підрахувала ASTRA, щонайменше 93 рази російські ВКС РФ "випадково" бомбили Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.

Нагадаємо, що буквально нещодавно в Шебекіному на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

Що стосується системи "Сонцепек", то в січні повідомлялося, що ЗСУ з HIMАRS знищили російський "Сонцепек". Крім того, українські бійці вже встигли застосувати трофейний "Сонцепек" проти окупантів у районі Ізюму.