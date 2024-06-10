У Шебекіно підірвалися на міні три окупанти та оператор пропагандистського каналу "Росія 24"

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Окрім нього, постраждали троє так званих "бійців самооборони". В одного з них осколкове поранення кінцівок.

За його словами, співробітник пропагандистського телеканалу отримав осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Зараз лікарі проводять операцію.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, вчора, 9 червня, у Бєлгородській області Росії спалахнула потужна пожежа. У мережі заявляли про "приліт" по складу боєприпасів російських військ.

Також нещодавно дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Бєлгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.

Окрім того, 6 червня дрони ГУР атакували нафтобазу в Бєлгородській області.

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