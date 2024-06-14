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В Шебекино взорвались снаряды от "Солнцепека", ликвидированы оккупанты

Россия, Пятница 14 июня 2024 10:59
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В Шебекино взорвались снаряды от "Солнцепека", ликвидированы оккупанты Фото: "Солнцепек" (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В Шебекино Белгородской области (Россия) 13 июня прогремел мощный взрыв. Как оказалось, там взлетели на воздух снаряды от ТОС-1 "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Так, в Шебекино Белгородской области прозвучал мощный взрыв, после которого местные СМИ писали, что на город могла упасть российская бомба.

Позднее губернатор региона написал, что "на окраине города Шебекино произошел взрыв, причины происшествия устанавливаются".

По его данным, никто не пострадал, известно о повреждении 10 частных домов и одного автомобиля.

В свою очередь, источники ASTRA в экстренных службах региона сообщили, что вечером в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжелой огнеметной системы (ТОС-1) "Солнцепек".

"В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был "самопроизвольным", - уточняют в Telegram-канале.

Обстрелы РФ Белгородской области

Как подсчитала ASTRA, как минимум 93 раза российские ВКС РФ "случайно" бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.

Напомним, что буквально недавно в Шебекино на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Что касается системы "Солнцепек", то в январе сообщалось, что ВСУ из HIMАRS уничтожили российский "Солнцепек". Кроме того, украинские бойцы уже успели применить трофейный "Солнцепек" против оккупантов в районе Изюма.

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