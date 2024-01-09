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Українські бійці з HIMАRS знищили російський "Солнцепьок" (відео)

Україна, Вівторок 09 січня 2024 12:24
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Українські бійці з HIMАRS знищили російський "Солнцепьок" (відео) Фото: російський "Солнцепьок (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Українські воїни з HIMАRS знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

Як повідомляється, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану під кронами дерев важку вогнеметну систему (ТОС-1А) "Солнцепьок".

Система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника.

Вогонь з "Солнцепьоку" ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.

Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок вогневого ураження "Солнцепьок" знищено вщент (як гарно палає - дивіться на відео)", - додали в ССО.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становить 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.

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