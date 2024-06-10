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У Шебекіно підірвалися на міні три окупанти та оператор пропагандистського каналу "Росія 24"

Фото: у Шебекіно підірвалися на міні три окупанти та оператор пропагандистського каналу "Росія 24" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, співробітник пропагандистського телеканалу отримав осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Зараз лікарі проводять операцію.

Окрім нього, постраждали троє так званих "бійців самооборони". В одного з них осколкове поранення кінцівок.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, вчора, 9 червня, у Бєлгородській області Росії спалахнула потужна пожежа. У мережі заявляли про "приліт" по складу боєприпасів російських військ.

Також нещодавно дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Бєлгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.

Окрім того, 6 червня дрони ГУР атакували нафтобазу в Бєлгородській області.

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