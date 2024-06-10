У Шебекіно підірвалися на міні три окупанти та оператор пропагандистського каналу "Росія 24"

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, вчора, 9 червня, у Бєлгородській області Росії спалахнула потужна пожежа. У мережі заявляли про "приліт" по складу боєприпасів російських військ.

Також нещодавно дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Бєлгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.

Окрім того, 6 червня дрони ГУР атакували нафтобазу в Бєлгородській області.

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