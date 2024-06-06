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У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник

Грайворон, Четвер 06 червня 2024 17:06
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У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник Архівне фото: у Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Білгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, дрон потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу і здетонував у внутрішньому дворі.

"Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу", - написав глава області.

У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник

Фото: Наслідки удару (t.me/vvgladkov)

Він уточнив, що у чиновника після удару дрона діагностували контузію, а в будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.

Інциденти в Бєлгородській області

Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли. При цьому іноді російська авіація "скидає" свої ж авіабомби на Бєлгородську область.

Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.

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