У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник
Дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Білгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
За його словами, дрон потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу і здетонував у внутрішньому дворі.
"Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу", - написав глава області.
Фото: Наслідки удару (t.me/vvgladkov)
Він уточнив, що у чиновника після удару дрона діагностували контузію, а в будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.
Інциденти в Бєлгородській області
Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли. При цьому іноді російська авіація "скидає" свої ж авіабомби на Бєлгородську область.
Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.
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