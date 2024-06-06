У Бєлгородській області дрон влучив у будівлю адміністрації міста: постраждав чиновник

Дрон-камікадзе потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Білгородській області. Через це постраждав місцевий чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова .

Він уточнив, що у чиновника після удару дрона діагностували контузію, а в будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.

За його словами, дрон потрапив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу і здетонував у внутрішньому дворі.

Інциденти в Бєлгородській області

Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли. При цьому іноді російська авіація "скидає" свої ж авіабомби на Бєлгородську область.

Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.

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