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В Шебекино подорвались на мине три оккупанта и оператор пропагандистского канала "Россия 24"

Фото: в Шебекино подорвались на мине три оккупанта и оператор пропагандистского канала "Россия 24" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, сотрудник пропагандистского телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас врачи проводят операцию.

Кроме него, пострадали трое так называемых "бойцов самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

Взрывы в Белгородской области

Напомним, вчера, 9 июня, в Белгородской области России вспыхнул мощный пожар. В сети заявляли о "прилете" по складу боеприпасов российских войск.

Также недавно дрон-камикадзе попал в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области. Из-за этого пострадал местный чиновник.

Кроме того, 6 июня дроны ГУР атаковали нефтебазу в Белгородской области.

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