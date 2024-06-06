Дрони ГУР атакували нафтобазу в Бєлгородській області, - джерело
Під удар дронів цієї ночі потрапила російська нафтобаза в Бєлгородській області. Це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони.
Про це РБК-Україна розповіло джерело в Силах оборони.
"Завдання виконано, заходи триватимуть", - сказав співрозмовник виданню.
Зазначимо, що про атаку дронів-камікадзе на нафтобазу Старооскольського міського округу повідомив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, в результаті загорівся один із резервуарів, але пожежа нібито була ліквідована і "ніхто не постраждав".
"Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", - написав Гладков.
При цьому цієї ночі через атаку дронів у РФ також палало й на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області. Місцева влада стверджує, що внаслідок влучання там зайнялася пожежа, а за інформацією місцевих Telegram-каналів, в районі НПЗ пролунало декілька вибухів і здійнявся "стовп вогню". На ранок пожежу загасили.
Атаки України на НПЗ у Росії
Нагадаємо, що з початку 2024 року російські НПЗ у різних регіонах регулярно потрапляють під атаки українських безпілотників. Президент Володимир Зеленський називав такі дії відповіддю на удари окупантів по українській енергетиці.
При цьому голова СБУ Василь Малюк розповідав, що атаки дронів на нафтопереробні заводи на 12% зменшили видобуток і переробку нафти на території країни-агресора.
Своєю чергою видання Politico писало, що ці атаки також призвели до неймовірного - найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне різко зросли.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.