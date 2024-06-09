У Бєлгородській області серйозна пожежа: міг бути "приліт" по складу зі снарядами

У Бєлгородській області Росії спалахнула потужна пожежа у неділю, 9 червня. У мережі заявляють про "приліт" по складу російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що сьогодні у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. У цей момент там була оголошена ракетна небезпека. Після вибухів спалахнула пожежа.

На опублікованих у мережі відео можна помітити, що загоряння досить масштабне. У небо підіймався стовп диму, який було видно за кілометри.

У мережі також пишуть, що, ймовірно, був "приліт" по складу боєприпасів окупантів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.