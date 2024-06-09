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У Бєлгородській області серйозна пожежа: міг бути "приліт" по складу зі снарядами

Бєлгород, Неділя 09 червня 2024 16:18
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У Бєлгородській області серйозна пожежа: міг бути "приліт" по складу зі снарядами Фото: у Бєлгородській області спалахнула масштабна пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Бєлгородській області Росії спалахнула потужна пожежа у неділю, 9 червня. У мережі заявляють про "приліт" по складу російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що сьогодні у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. У цей момент там була оголошена ракетна небезпека. Після вибухів спалахнула пожежа.

На опублікованих у мережі відео можна помітити, що загоряння досить масштабне. У небо підіймався стовп диму, який було видно за кілометри.

У мережі також пишуть, що, ймовірно, був "приліт" по складу боєприпасів окупантів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомило, що у Росії вперше був вражений літак Су-57. Це найновіший винищувач російських військ. Літак був атакований на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області за 589 кілометрів від фронту. Що відомо про це літак - у нашому матеріалі.

Також у ніч на 8 червня була вперше атакована Північна Осетія. Як повідомили джерела РБК-Україна, це була операція ГУР.

У Північній Осетії знаходиться аеродром "Моздок", звідки злітають російські літаки МіГ-31К.

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Російська Федерація Бєлгородська область Пожежа Вибух Бєлгород
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