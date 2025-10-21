Росіяни "зістрибують" з дипломатії щойно тиск Tomahawk трохи ослаб, - Зеленський

Щойно США відтермінували питання надання Україні ракет Tomahawk, Кремль почав відходити від дипломатії та шукати відмовки, щоб не йти на переговори.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.
Глава держави нагадав удари РФ по інфраструктурі Сумщини, Чернігівщини та інших регіонів і додав, що зараз служби безперервно працюють над відновленням пошкоджень задля того, щоб повернути населенню світло та тепло.
"Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу Tomahawk, одразу проявив готовність повернутися до дипломатії", - написав Зеленський і додав, що після рішення США ситуація змінилась.
Президент нагадав, що Вашингтон так і не схвалив надання Україні Tomahawk, після чого Москва почала шукати відмовки від переговорів у Будапешті.
"І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог...Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності", - заявив Зеленський, згадуючи щоденний терор росіян по інфраструктурі напередодні зими.
Нагадаємо, анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна опинилась під загрозою через позицію РФ щодо завершення війни в Україні.
Щобільше, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не піде на перемир'я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".
Незадовго до цього президент Володимир Зеленський повернувся з Вашингтону зі звісткою, що поки США не готові надати Україні Tomahavk, яких боявся Путін.