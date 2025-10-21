Россияне "спрыгивают" с дипломатии только давление Tomahawk немного ослабло, - Зеленский

Глава государства напомнил об ударах РФ по инфраструктуре Сумской области, Черниговской, других регионов и добавил, что сейчас службы непрерывно работают над восстановлением повреждений для того, чтобы вернуть населению свет и тепло.

"Так же активно и максимально надо работать дипломатам, политическим лидерам. Только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу Tomahawk, сразу проявил готовность вернуться к дипломатии", - написал Зеленский и добавил, что после решения США ситуация изменилась.

Президент напомнил, что Вашингтон так и не одобрил предоставление Украине Tomahawk, после чего Москва начала искать отговорки от переговоров в Будапеште.

"И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог...Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности", - заявил Зеленский, вспоминая ежедневный террор россиян по инфраструктуре накануне зимы.