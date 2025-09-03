Щонайменше сім країн готові прийняти зустріч Зеленського і Путіна, - Сибіга

"Станом на зараз щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина і три держави Затоки (Перської Затоки - ред.)", - зазначив міністр, коментуючи сьогоднішню заяву Путіна щодо зустрічі із Зеленським.

Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними, і президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-який момент.

Але Путін, як додав глава МЗС, "продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції".

"Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно", - звернув увагу Сибіга.