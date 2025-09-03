Как минимум семь стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - Сибига

"По состоянию на сейчас не менее семи стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива (Персидского Залива - ред.)", - отметил министр, комментируя сегодняшнее заявление Путина о встрече с Зеленским.

Он отметил, что такие предложения являются серьезными, и президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любой момент.

Но Путин, как добавил глава МИД, "продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения".

"Лишь усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно", - обратил внимание Сибига.