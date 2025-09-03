ua en ru
Щонайменше сім країн готові прийняти зустріч Зеленського і Путіна, - Сибіга

Середа 03 вересня 2025 18:47
Щонайменше сім країн готові прийняти зустріч Зеленського і Путіна, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні. Але в Москві так само висувають неприйнятні пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

"Станом на зараз щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина і три держави Затоки (Перської Затоки - ред.)", - зазначив міністр, коментуючи сьогоднішню заяву Путіна щодо зустрічі із Зеленським.

Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними, і президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-який момент.

Але Путін, як додав глава МЗС, "продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції".

"Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно", - звернув увагу Сибіга.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що він нібито не відкидає зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але не знає, "чи є в цьому сенс".

Також глава Кремля запропонував Зеленському приїхати до Москви, щоб така зустріч відбулася.

До слова, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що для зустрічі Зеленського і Путіна необхідно ретельно опрацювати питання, які обговорять лідери.

