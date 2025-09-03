Как минимум семь стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - Сибига
По меньшей мере семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на самом высоком уровне. Но в Москве все так же выдвигают неприемлемые предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
"По состоянию на сейчас не менее семи стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива (Персидского Залива - ред.)", - отметил министр, комментируя сегодняшнее заявление Путина о встрече с Зеленским.
Он отметил, что такие предложения являются серьезными, и президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любой момент.
Но Путин, как добавил глава МИД, "продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения".
"Лишь усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно", - обратил внимание Сибига.
Что сказал Путин
Напомним, сегодня, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что он якобы не исключает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не знает, "есть ли в этом смысл".
Также глава Кремля предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы такая встреча состоялась.
К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что для встречи Зеленского и Путина необходимо тщательно проработать вопросы, которые обсудят лидеры.