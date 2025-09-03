ua en ru
Как минимум семь стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - Сибига

Среда 03 сентября 2025 18:47
Как минимум семь стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

По меньшей мере семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на самом высоком уровне. Но в Москве все так же выдвигают неприемлемые предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

"По состоянию на сейчас не менее семи стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива (Персидского Залива - ред.)", - отметил министр, комментируя сегодняшнее заявление Путина о встрече с Зеленским.

Он отметил, что такие предложения являются серьезными, и президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любой момент.

Но Путин, как добавил глава МИД, "продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения".

"Лишь усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно", - обратил внимание Сибига.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что он якобы не исключает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не знает, "есть ли в этом смысл".

Также глава Кремля предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы такая встреча состоялась.

К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что для встречи Зеленского и Путина необходимо тщательно проработать вопросы, которые обсудят лидеры.

