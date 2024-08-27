Щонайменше шість дронів залетіло на територію Білорусі під час повітряної атаки РФ на Україну

Зазначається, що російські "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.

"Перші два з них залетіли в районі 00.09, а подальші заходи були близько 00.30, 01.00, 03.27 і 05.55", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пізніше захід "Шахедів" у Білорусь підтвердив і командувач ВПС України Микола Олещук, який повідомив, що один з ударних дронів перетнув кордон із Білоруссю, що, своєю чергою, може означати, що його було локаційно втрачено в Білорусі.

Також за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч.

"Винищувач із Барановичів, який було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо", - повідомили у моніторинговій групі.