Минимум шесть дронов залетело на территорию Беларуси во время воздушной атаки РФ на Украину

Отмечается, что "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

"Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие мероприятия были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55", - говорится в сообщении.

Сообщается, что позже мероприятие "Шахедов" в Беларусь подтвердил и командующий ВВС Украины Николай Олещук, который сообщил, что один из ударных дронов пересек границу с Беларусью, что, в свою очередь, может означать, что он был локационно потерян в Беларуси.

Также по информации "Белорусский Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", - сообщили в мониторинговой группе.