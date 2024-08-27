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Щонайменше шість дронів залетіло на територію Білорусі під час повітряної атаки РФ на Україну

Білорусь, Вівторок 27 серпня 2024 11:26
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Щонайменше шість дронів залетіло на територію Білорусі під час повітряної атаки РФ на Україну Фото: в Білорусь залетіло мінімум 6 російських дронів 27 серпня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

За минулу ніч на територію Білорусі з боку України залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Білоруська військово-повітряна авіація була в повітрі всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що російські "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.

"Перші два з них залетіли в районі 00.09, а подальші заходи були близько 00.30, 01.00, 03.27 і 05.55", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пізніше захід "Шахедів" у Білорусь підтвердив і командувач ВПС України Микола Олещук, який повідомив, що один з ударних дронів перетнув кордон із Білоруссю, що, своєю чергою, може означати, що його було локаційно втрачено в Білорусі.

Також за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч.

"Винищувач із Барановичів, який було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо", - повідомили у моніторинговій групі.

Дрони РФ у Білорусі

Нагадаємо, останній заліт дрона РФ на територію сусідньої Білорусі стався вчора, 26 серпня, під час наймасованішої повітряної російської атаки по території України.

Також моніторингові групи фіксували заліт дрона на білоруську територію напередодні, 21 серпня.

Також безпілотник РФ залітав на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська.

Днем раніше,12 липня, Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.

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