Политика
Минимум 17 взрывов, атака продолжается: все о последствиях налета дронов на Харьков

Харьков, Вторник 23 сентября 2025 23:25
Минимум 17 взрывов, атака продолжается: все о последствиях налета дронов на Харьков Фото: в Харькове есть пострадавшие в результате атаки "Шахедами" (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики продолжают массированную атаку ударными беспилотниками на Харьков. В городе есть первый пострадавший среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным городского головы, по состоянию на 23:05 в городе прогремели 17 взрывов.

В результате ударов взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают раненому всю необходимую помощь.

В 22:39 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении новых групп БпЛА на востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный.

Воздушные атаки России

Массированная атака дронами на Харьков дронами "Шахед" началась около 20:00 вечером 23 сентября.

По последним данным, около 16 взрывов прозвучали в Холодногорском районе. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Прошлой ночью российские захватчики атаковали дронами Чернигов и повредили объект критической инфраструктуры.

Вчера на Запорожье агрессор сбросил управляемые авиабомбы, в городе повреждена гражданская инфраструктура, есть погибший.

Днем 23 сентября россияне снова обстреляли Запорожье. Подробности атаки - читайте в материале РБК-Украина.

