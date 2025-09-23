Минимум 17 взрывов, атака продолжается: все о последствиях налета дронов на Харьков

Фото: в Харькове есть пострадавшие в результате атаки "Шахедами" (facebook.com DSNSPOLTAVA)

Российские захватчики продолжают массированную атаку ударными беспилотниками на Харьков. В городе есть первый пострадавший среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.