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Щодо боєприпасів та техніки. Командувачі ЗСУ провели нараду з партнерами, - Зеленський

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Україна, Середа 09 серпня 2023 22:53
Щодо боєприпасів та техніки. Командувачі ЗСУ провели нараду з партнерами, - Зеленський Фото: командувачі ЗСУ провели нараду з партнерами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 серпня, відбулася нарада українських командувачів ЗСУ та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з партнерами. Обговорили постачання Україні техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Відбулася особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу, міжнародників із партнерами", - розповів президент.

За його словами, під час переговорів було обговорено питання щодо забезпечення українських воїнів боєприпасами.

"Завдання у всіх в Україні одне - збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну", - пояснив Зеленський.

Допомога партнерів

Нагадаємо, завтра американський президент Джо Байден попросить Конгрес про додаткове фінансування на допомогу Україні.

Ми також писали, що в Пентагоні розповіли скільки коштів ще передбачено на допомогу Україні

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